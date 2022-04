Ricardo Horta no Benfica? "Chegou o momento de dar o salto para um patamar superior"

"Chegou o momento de dar o salto". A opinião é de Fábio Espinho sobre Ricardo Horta, com quem partilhou balneário no Málaga, em relação ao interesse das águias no internacional português.

O médio ofensivo Ricardo Horta continua em destque na I Liga e o falado interesse das águias. Fábio Espinho, atualmente no Feirense, considera que o atual capitão do Sporting de Braga já atingiu a maturidade futebolística, mostrando estar pronto para dar mais um salto na sua carreira.

"O Ricardo tem feito um trabalho fantástico e chegou o momento de dar o salto para um patamar superior, com todo o respeito pelo Sporting de Braga. Atingiu a maturidade futebolística, tem feito épocas consistentes, com muitos golos e, porventura, até já chega tarde a um clube de maior dimensão, seja em Portugal ou no estrangeiro", refere, a Bola Branca.

O avançado de 27 anos cumpre a sua sexta temporada no clube minhoto e marcou, na última segunda-feira frente ao FC Porto, o golo número 100 da carreira, o 90 pelo Braga.