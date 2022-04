Grimaldo falha deslocação do Benfica à Madeira

Grimaldo não está convocado para o jogo do Benfica na Madeira, com o Marítimo. Os encarnados não apresentam justificação para a ausência do lateral, pelo que se depreende, neste momentp, que seja por mera opção técnica de Nélson Veríssimo.

Além de Grimaldo, e em comparação com o jogo com o Famalicão, também saem Taarabt, Radonjic e Diogo Gonçalves, este último por castigo.

De regresso estão Everton e Svilar. O destaque na chamada de Veríssimo vai para o lateral Sandro Cruz e para o avançado Tiago Gouveia, da equipa B. Por lesão, Lucas Veríssimo e Rafa falham a deslocação à Madeira.

Rodrigo Pinho, ainda a recuperar dos problemas físicos que o afastam da competição há muitos meses, falha o reencontro com a sua antiga equipa. O Benfica-Marítimo, a contar para a jornada 32 da I Liga, está agendado para sábado, às 17h00.

Lista de convocados

Guarda-redes: Helton, Vlachodimos e Svilar;

Defesas: Sandro Cruz, Morato, Gilberto, Lazaro, Otamendi, André Almeida e Vertonghen;

Médios: Paulo Bernardo, Meïte, Weigl e João Mário;

Avançados: Gil Dias, Everton, Tiago Gouveia, Gonçalo Ramos, Yaremchuk, Darwin e Seferovic.