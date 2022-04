Conquista da Youth League é resultado do esforço "dos que cá estão e dos que já saíram"

Nélson Veríssimo deixa uma mensagem de orgulho à equipa de juniores do Benfica que venceu a Youth League e divide o mérito da conquista entre jogadores, treinadores e estrutura, não esquecendo "as pessoas que já saíram".

"Estamos todos muito contestes com o título europeu. Parabéns aos jogadores e treinadores, mas, sobretudo, a toda a estrutura que suportou o crescimento destes jogadores, desde as pessoas que cá estão a pessoas que já saíram", recorda o treinador, em conferência de imprensa, esta sexta-feira, no Seixal.