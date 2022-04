António Salvador risca saída de Ricardo Horta no verão. "De certeza que vai ficar"

António Salvador, presidente do Sporting de Braga, garante que Ricardo Horta ficará no clube minhoto neste verão, apesar do alegado interesse do Benfica.

Em entrevista na SIC Notícias, o dirigente minhoto recorda que o avançado renovou esta temporada e vai ficar.

"Sobre o Ricardo Horta não tenho nada a comentar, é jogador do SC Braga, renovou recentemente até 2026, é um jogador importantíssimo e capitão de equipa. Está prestes a fazer história no clube e queremos que fique. E de certeza que vai ficar", disse.

Salvador sublinhou que o objetivo do clube é manter Ricardo Horta, capitão de equipa: "Não queremos negociar o jogador, se quiséssemos não tínhamos renovado com ele em março quando ainda tinha mais três anos de contrato. Renovar foi o melhor para todos. O nosso pensamento é que ele fique".