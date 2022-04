Rui Costa. Troféus na formação "não são um fim mas uma parte do percurso"

O presidente do Benfica elogia o feito inédito para o clube que foi a conquista da Youth League, mas lembra que o principal objetivo da formação é colocar jogadores no plantel principal.

"À quarta foi de vez. Um sonho que se tornou realidade, o Benfica conquistou a Youth League. Um jogo perfeito, uma caminhada brilhante e objetivo cumprido, que assumimos no início de cada temporada. A formação é, de há uns anos a esta parte, a pedra basilar do projeto desportivo, mas estas conquistas não são um fim, mas uma parte do percurso", referiu Rui Costa.

O líder dos encarnados acrescenta: "Parte do caminho começa por formar com qualidade no plano desportivo mas incutir também a mística do clube, que consideramos única, e os valores dos fundadores. Todos os troféus são importantes mas o fim último deste percurso é formar jogadores à Benfica, que venham a jogar com sucesso na equipa principal”.

Rui Costa lembrou que este título europeu dos Sub-19 “é o corolário de todo o profissionalismo do Benfica, de todos os que idealizaram e concretizaram este projeto, dos anteriores diretores do Campus, bem como de todos os que ali trabalharam sob a sua liderança; dos jogadores que passaram pelo Benfica Campus, desde a inauguração, com natural destaque aos que levaram o clube às outras finais e que com esse feito extraordinário deram notoriedade internacional e abriram espaço aos que hoje homenageamos".

“Celebramos com humildade mas esta conquista aumenta a exigência mas também a certeza do caminho que estamos a percorrer. O sucesso dos muitos jogadores da formação que chegaram à equipa principal e a algumas das mais ricas equipas da Europa, a dupla distinção como melhor academia e o domínio das convocatórias das seleções jovens são indicadores disso mesmo”, acrescentou.