Roger Schmidt como novo treinador do Benfica "promete muito"

Roger Schmidt, atual treinador do PSV Eindhoven, dos Países Baixos, já tem um princípio de acordo com o Benfica , para orientar o clube encarnado.

O diretor desportivo do clube alemão elava a fasquia e compara Schmidt a outro técnico germânico. "Um futebol muito ofensivo, alta pressão, alta intensidade, dinâmica brutal, estilo Jurgen Klopp", avalia Carlos Leal a falar das qualidades do técnico.

Até chegar ao PSV, o treinador que irá suceder a Nelson Veríssimo, tem no seu palmarés um campeonato da Áustria, uma taça austríaca, pelo Red Bull Sazlburgo, e uma Taça da China, conquistada ao serviço do Beijing Guoan. Já nos Países Baixos conquistou uma taça e uma supertaça, pelo PSV. Esta época está em segundo do campeonato, a quatro pontos do Ajax.

Carlos Leal acrescenta que o alemão gosta de deixar a sua marca, nas equipas por onde passa, tendo, todas as equipas, um estilo "influenciado pelo treinador".

Dificuldades na comunicação

Sobre os pontos fracos de Roger Schmidt, o diretor desportivo do Arminia Bielefeld fala das dificuldades da comunicação do treinador alemão, que vem agora para Portugal.

"Um assessor de imprensa de um clube ficou assistente pessoal dele, em relação às relações públicas, isso era um tema onde ele precisava de certa ajuda para ganhar um pouco mais de diplomacia na comunicação com os jornalistas", confessa o português.

Ainda assim, Carlos Leal não olha para esta dificuldade como um entrave. "Ele evoluiu muito e é, absolutamente, um profissional em relação à comunicação", garante.

Roger Schmidt deixará o PSV no final da época e o Benfica deverá formalizar contrato de duas temporadas com o alemão.