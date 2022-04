Estádio da Luz recebe dérbi feminino entre Benfica e Sporting

O Benfica vai receber o Sporting no Estádio da Luz no dia 8 de maio, em jogo da 12.ª jornada da segunda fase da Liga feminina de futebol, que pode ser decisivo quanto à definição do título nacional.

As encarnadas, campeãs em título, estão bem encaminhadas para a renovação, liderando a fase de atribuição do campeão com 30 pontos, com o pleno de vitórias nos 10 jogos disputados.

O Sporting está no segundo posto com menos seis pontos e que terão de vencer em plena Luz e aguardar por pelo menos mais uma derrota contrária para se manterem na luta.

A equipa feminina do Benfica tem efetuado os seus jogos como anfitriã no estádio Municipal José Martins Vieira, na Cova da Piedade.

Esta será a segunda vez que um dérbi é realizado na Luz. Em 2019, estiveram 12.812 pessoas nas bancadas.