"Ofensivo e aposta nos jovens". Paulo Madeira aprova escolha de Roger Schmidt

A exigência, sublinha Paulo Madeira, será devolver o Benfica às conquistas. Schmidt "fez bons trabalhos em todo o lado", sustenta o antigo futebolista com a esperança de que também o consiga fazer no Benfica, onde a "exigência é ganhar títulos".

"Tem feito bons trabalhos, com futebol muito ofensivo e com aposta nos jovens. Os benfiquistas querem e gostam da aposta nos jovens, de uma filosofia muito ofensiva e, acima de tudo, de vitórias, o que este ano não aconteceu", diz o antigo central dos encarnados, em entrevista à Renascença .

Paulo Madeira aprova a contratação de Roger Schmidt pelo Benfica, considerando que se trata de um treinador com um estilo que "vai de encontro à política desta direção".

O treinador alemão, atualmente no PSV Eindhoven, p(...)

Os encarnados confirmaram, esta quarta-feira, a existência de um princípio de acordo para a contratação do treinador Roger Schmidt. Numa informação enviada à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica presta o esclarecimento, mas salvaguarda que "estão a decorrer negociações" e que a contratação do alemão "ainda não se encontra formalizada".

Atualmente no PSV Eindhoven, Roger Schmidt, que já anunciou a saída do clube neerlandês, irá suceder a Nélson Veríssimo na próxima temporada, com um contrato de de duas épocas.