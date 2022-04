Grimaldo volta a estar na órbita do Barcelona

Álex Grimaldo pode deixar o Benfica este verão e regressar ao Barcelona. Segundo o "Mundo Deportivo", os catalães voltaram a estabelecer contactos com os represenantes do lateral para saber quais os termos em que se poderia realizar uma transferência.

Grimaldo vai entrar no último ano de contrato nas águias, e terá rejeitado uma proposta para renovar.

A prioridade do defesa de 26 anos seria regressar ao Barcelona, onde fez toda a formação, sem nunca se estrear pela equipa principal.



De acordo com a publicação, o Barcelona, que ainda detém 15% do passe do defesa, poderá custar em torno dos 10 milhões de euros. Gayà, do Valência, Galán, do Celta de Vigo, Tagliafico, do Ajax, e Alex Moreno, do Bétis de Sevilha, são os outros alvos do Barça.

Grimaldo deixou a equipa B dos catalães em 2015, por 1,5 milhões de euros, para se juntar ao Benfica. Cumpre a sua sétima temporada nas águias, onde leva 248 jogos disputados.

Em Portugal, venceu três campeonatos, três Supertaças, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.