Gaspar Ramos preferia que Benfica apostasse em treinador português

Apesar de reconhecer que tomaria uma opção diferença da direção atual, Gaspar Ramos concorda que Roger Schmidt é um treinador "com grande experiência" e dá um voto de "confiança" a Rui Costa.

"Eu preferia um nome português. Temos de pensar em alterar o modelo de gestão que temos utilizado e virarmo-nos para o plano nacional na contratação de jogadores. Temos comprado jogadores estrangeiros, muitas vezes por preços elevados e sem qualiade. Temos campo grande de recrutamento no futebol nacional, com jogadores portugueses e estrangeiros. Seria necessário um treinador que conhecesse bem o futebol nacional", argumenta, em entrevista à Renascença .

Gaspar Ramos manifesta confiança na escolha de Roger Schmidt, por parte de Rui Costa, mas admite que preferia uma aposta num treinador português. O antigo diretor desportivo do Benfica sustenta que o clube deveria centrar o seu campo de recrutamento de jogadores no futebol nacional e, como consequência, contratar um treinador mais familiarizado com essa realidade.

O Benfica confirmou, esta quarta-feira, a existência de um princípio de acordo para a contratação do treinador Roger Schmidt. Numa informação enviada à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica presta o esclarecimento, mas salvaguarda que "estão a decorrer negociações" e que a contratação do alemão "ainda não se encontra formalizada".

Atualmente no PSV Eindhoven, Roger Schmidt, que já anunciou a saída do clube neerlandês, irá suceder a Nélson Veríssimo na próxima temporada, com um contrato de de duas épocas.