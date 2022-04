Benfica fecha Roger Schmidt esta quarta-feira na Alemanha

O Benfica vai fechar a contratação do treinador Roger Schmidt esta quarta-feira, na Alemanha, segundo avança o jornal "Record".

De acordo com a publicação, dois representantes do Benfica viajam hoje para solo alemão para uma última reunião com o sucessor de Roger Schmidt para limar as arestas de um acordo que se prevê de dois anos, mais um de opção.

As duas partes já têm acordo verbal há várias semanas e o "Record" garante que Roger Schmidt já trabalha com a estrutura do Benfica na definição de alvos para o mercado de transferências do verão.

A oficialização do acordo deve acontecer apenas no final da época, porque Schmidt ainda luta pela conquista do título holandês pelo PSV Eindhoven.