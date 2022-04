Benfica confirma princípio de acordo com Roger Schmidt

O Benfica confirma existência de um princípio de acordo para a contratação do treinador Roger Schmidt. Numa informação enviada à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), os encarnados prestam o esclarecimento, mas salvaguardam que "estão a decorrer negociações" e que a contratação do alemão "ainda não se encontra formalizada".

Atualmente no PSV Eindhoven, dos Países Baixos, Roger Schmidt, que já anunciou a saída do clube neerlandês, irá suceder a Nélson Veríssimo na próxima temporada, com um contrato de de duas épocas.

Treze anos depois, o Benfica voltará a ser treinado por um estrangeiro. O último foi o espanhol Quique Flores, que em 2008/2009 ficou em terceiro lugar no campeonato e conquistou a Taça da Liga.