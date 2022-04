Martim Neto. "Queremos conquistar muito mais"

O Benfica goleou o Salzburgo por 6-0 e conquistou a Youth League pela primeira vez na sua história, na quarta final da prova. Os jogadores reagiram felizes.

Henrique Araújo, autor de hat-trick

“O Benfica já tinha estado em três finais, era muito importante para o clube mostrar esta força, este poder na Europa, é isso que queremos fazer mais e mais vezes. A formação trabalha muito bem, queremos ganhar muitos troféus”

Martim Neto, autor do golo de abertura, jogador em fim de contrato

“Esta equipa é de grande qualidade e muito trabalho. Desde o primeiro dia em que nos juntámos, demos tudo de nós. Estou muito orgulhoso desta equipa e do que conquistámos para o clube. Os golos são fruto do nosso trabalho, da nossa entrada em jogo. Não ia ser fácil, mas entrámos fortes. Demos grande resposta e estamos muito felizes pela conquista da final. Vamos continuar a trabalhar. Queremos conquistar muito mais, a nossa equipa tem muita qualidade. Temos consciência que temos grande futuro”

Pedro Santos, extremo titular

"É um orgulho, um sentimento de dever cumprido. Todos querem ganhar isto, nós conseguimos. Estamos muito satisfeitos."



Diego Moreira, extremo titular

"Entrámos no jogo completamente a sério. Estávamos à espera de um adversário muito difícil, mas jogámos muito bem como equipa, uma família. Não tenho palavras para descrever o meu sentimento. É a minha primeira Youth League e ganhámos. Não sei o que dizer mais. É incrível".



Luís Castro, treinador do Benfica na Youth League

"Foi uma exibição perfeita, praticamente perfeita. Houve uma ou outra coisa que corrigimos. Com o resultado avolumado, é normal um ou outro jogador começar a fazer algo diferente do plano. Está demonstrada a qualidade que temos no Seixal se alguém tivesse dúvidas. Eu não tinha nenhumas. Falei antes do jogo que a maior parte dos jogadores vão chegar à equipa principal. Se dúvidas houvesse, hoje ficou provado frente a uma superequipa que tem uma formação de excelência e investe muito dinheiro. Acredito que [os jogadores vão chegar ao plantel principal] vai passar por aí. É o que todos desejamos no Benfica, não só na formação mas quem está no futebol profissional sabe de tudo. O presidente não esteve na meia-final e final por acaso. Está perto porque sabe o que temos aqui. Acredito que vão ter esse espaço na equipa principal. Hoje deram uma alegria e acho que vão dar muitas mais."