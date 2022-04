Djuricic recorda passagem pelo Benfica. "Luisão evitou confronto físico com Rui Costa"

Filip Djuricic, antigo jogador do Benfica, recorda que esteve perto de trocar agressões físicas com Rui Costa, na altura administrador da SAD encarnada.

Em declarações a um jornal sérvio, "Sport Klub", o atual médio do Sassuolo recorda um episódio com Jorge Jesus no comando técnico.

"Quando vi que [Jesus] tinha lançado outro jogador na última substituição, saí imediatamente para o balneário. Rui Costa viu, porque os adeptos acenaram-me quando passei, a pensar que ia entrar. Houve discussão verbal e o Luisão evitou o confronto físico. Foi a gota que fez transbordar o copo", disse.

Djuricic chegou ao Benfica em 2013, depois de passar pelo Heerenveen. Marcou dois golos em 22 jogos na primeira temporada. Seguiram-se empréstimos ao Mainz, Southampton, Anderlecht e Sampdoria.

"O clube cedeu e aceitou deixar-me sair sem compensação, porque não queriam uma má reputação", termina.