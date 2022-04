"Nélson Veríssimo seria um boa solução para o Braga"

O treinador António Conceição considera que Nélson Veríssimo "seria uma boa solução para o Braga" na próxima temporada, para suceder a Carlos Carvalhal, que ao que tudo indica deixará o clube, após duas épocas.

O jornal "A Bola", na edição desta segunda-feira, coloca o atual treinador do Benfica na lista de António Salvador e Toni enquadra Veríssimo no horizonte do Braga.,

"O Braga é um clube apetecível para qualquer treinador, é um clube estável e, tal como acontece no Benfica, tem perfil de aproveitamento de jovens formados no clube, como o Carvalhal fez. O Braga tem esse projeto e o Veríssimo enquadra-se. Penso que seria uma boa solução para o Braga", diz o antigo jogador e treinador dos quadros do clube minhoto, em entrevista à Renascença.

"A Bola" avança que o Braga não está sozinho na corrida por Veríssimo e coloca a possibilidade de o treinador, com a chegada iminente de Roger Schdmit, opte por uma experiência no estrangeiro.