Jogador alvo de insultos racistas diz estar em depressão

O defesa do Benfica B, Sandro Cruz, alvo de insultos racistas durante a partida contra o Rio Ave, da II Liga, diz estar a atravessar “uma depressão”.

O jogador foi à rede social Twitter desabafar sobre a sua atual situação.

“Infelizmente não estou a conseguir desfrutar ao máximo do futebol… não me sinto bem, nem feliz porque a nível mental não estou no meu máximo. Por mais talento que tenhas, quando estás em depressão, parece que nada faz sentido”.

O lateral esquerdo admite que está “numa fase má”, mas “a trabalhar para melhorar”.