Pedro Proença dá os parabéns ao Benfica pela presença na final da Youth League

O presidente da Liga de Clubes Profissionais dá os parabéns ao Benfica pela quarta presença na final da Youth League, a liga dos campeões de Sub-19.

"O Benfica está na final da Youth League após vencer a Juventus, sendo a terceira presença na final da prova nas últimas cinco edições. Nestas últimas cinco finais, quatro contaram com uma equipa portuguesa, o que diz bem do valor da formação e das equipas B", escreveu Pedro Proença no Twitter.

Os encarnados derrotaram a Juventus, nas grandes penalidades, depois de um empate 2-2 no tempo regulamentar.

Para além das três finais do Benfica, nota para o triunfo do FC Porto em 2019.