Nélson Veríssimo ainda acredita no segundo lugar. "É complicado, mas é possível"

Em conferência de imprensa, o técnico assume que a tarefa do segundo posto será difícil, mas mantém esperança no feito.

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, quer vencer os últimos quatro jogos da época e esperar por deslizes do Sporting para terminar o campeonato no segundo lugar.

Darwin? "É deixá-lo jogar"

Questionado sobre o momento de forma de Darwin Nuñez, Veríssimo diz que o segredo é "deixar jogar" o uruguaio, que espera que termine o campeonato como melhor marcador da prova.

"É deixá-lo jogar. O maior incentivo é continuar a fazer os golos. Tem vindo a crescer muito, é um grande jogador, tem materializado o seu crescimento em golos. É um dos jogadores na mó de cima, vamos ver o que pode fazer até ao fim do campeonato. A cenoura dele estará em fazer golos e mais golos, temos de capitalizar isso, e esperar que acabe como o melhor marcador da liga", explica.

Sobre o seu futuro e questionado sobre o pedido dos adeptos na sua continuidade, Veríssimo mantém o discurso que tem tido nas últimas semanas.

"Não é questão. Já tive oportunidade de referir. As coisas não mudam. Entramos com o objetivo de levar as coisas até ao final da época. Temos uma missão até ao fim da época. O resto não é significativo na minha missão aqui. Quando os resultados são positivos, o estado de espírito das pessoas muda. Temos de tar convictos do caminho, as coisas estão bem definidas no clube. O nosso foco são estes quatro jogos", termina.

O Benfica-Famalicão joga-se este sábado, às 18h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.