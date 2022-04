Luís Castro. “Resultado justo seria a vitória, sem penáltis”

O treinador dos Sub-19 do Benfica considera que a sua equipa foi superior na partida das meias-finais da Youth League contra a Juventus, mas reconhece que o jogo se tornou “difícil” quanto os encarnados ficaram com 10.

“Quando estávamos com 11 mostrámos ser superiores. O resultado justo seria a vitória, sem penáltis, se fosse 11 para 11”, disse Luís Castro.

Em declarações ao Canal 11, o técnico dos jovens encarnados considera que “a este nível as equipas equivalem-se muito, têm muito potencial. A Juventus tem estrangeiros em que investiu muitos milhões”.

A partir do momento em que Samuel Soares foi expulso, aos 37 minutos, o Benfica “teve de ser mais defensivo, demonstrando inteligência tática e união”, mas, mesmo com 10, “tivemos oportunidades muito boas”, referiu.

Castro deixou muitos elogios aos seus jogadores: “Eles mostraram q dão o máximo todos os jogos. Não foi fácil jogar com 10”.

Luís Castro comentou o lance do guarda-redes: “Acho que a expulsão é exagerada. Já falei com o árbitro. O jogador toca na bola e mal toca no jogador” da Juventus.

Agora vem a final, na segunda-feira, contra um adversário ainda por determinar (Atlético Madrid ou Salzburgo). “Já tivemos várias finais. Temos de ser competentes e tentar ganhar”.

Já o capitão do Benfica, Tomás Araújo, resume a partida de Nyon: “Entrámos muito bem, tivemos oportunidade para fazer o terceiro golo. Foi um grande jogo, com um grande sacrifício. Conseguimos defender bem e nos penáltis sabíamos que a nossa qualidade era superior”.

Para a final, “não temos pressão acrescida. Temos de vir e ganhar, é a nossa mentalidade para todos os jogos”.

O Benfica eliminou a Juventus na meia-final da Youth League nas grandes penalidades, após empate 2-2 no tempo regulamentar. Os encarnados marcaram por Martin Neto e Luís Semedo.