Benfica vence Juventus nos penáltis e está na final da Youth League

O Benfica está na final da Youth League, depois de ter eliminado a Juventus na meia-final, em Nyon, na Suíça, depois do desempate nas grandes penalidades. O jogo ficou empatado a dois golos nos 90 minutos.

As águias dificilmente poderia ter pedido um melhor início de jogo. Martim Neto abriu o marcador, aos 3 minutos de jogo, com um remate colocado.

Pouco depois, à passagem do minuto 11, Luís Semedo fez o segundo, com um remate forte e ao ângulo, à entrada da área.

A tarefa complicou-se para o Benfica aos 35 minutos, quando o guarda-redes Samuel Soares viu o cartão vermelho direto. Saiu da baliza e entrou com o pé em altura, acertando num dos avançados da Juventus.

As águias seguraram a vantagem até ao intervalo, mas durou pouco mais. Aos 51 minutos, Ange Chibozo marcou um grande golo, de primeira, de fora da área, sem hipótese para o jovem guarda-redes André Gomes, que entrou para o lugar de Samuel.

Aos 73 minutos, a "Veccia Signora" empatou, com mais um grande golo de fora da área de Turricchia.

Nos penáltis, Tomás Araújo e António Silva marcaram os primeiros, mas Nuno Félix rematou o terceiro penálti ao poste. Na resposta, André Gomes defendeu o penálti de Turco e deixou tudo igualado, depois dos golos de Samuel Junior e Fabio Miretti.

Martim Neto marcou o quarto penálti das águias, Hasa também não falhou para a formação italiana. No desfecho, Hugo Félix, irmão de João Félix, rematou para golo ao ângulo. No último penálti, o guarda-redes André Gomes foi o herói, defendeu o remate de Soulé e qualificou as águias para a final.

A Juventus foi semi-finalista pela primeira vez na sua história, enquanto que o Benfica perdeu a final em três ocasiões, 2014, 2017 e 2020. Atlético de Madrid-RB Salzburgo será o jogo que decide o outro finalista.



A final joga-se no dia 25 de abril, próxima segunda-feira, às 17h00.