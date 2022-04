Rodrigo Pinho já treina com o resto do plantel do Benfica

Rodrigo Pinho treinou integrado com o restante plantel do Benfica, esta quarta-feira, em mais um passo rumo ao regresso aos relvados.

Na segunda-feira, o Benfica revelou que o ponta de lança brasileiro, de 30 anos, tinha voltado a treinar com bola. Nas imagens do treino desta manhã, vê-se Rodrigo Pinho a treinar com o resto do grupo.

O Benfica não especifica, contudo, se Rodrigo Pinho, que não joga desde outubro de 2021, fez treino em pleno ou de forma condicionada.

Contratado esta época ao Marítimo, o avançado tinha três jogos (num total de 83 minutos) e um golo pelo Benfica antes de se lesionar.



O Benfica prepara a receção ao Famalicão, marcada para sábado, às 18h00, na Luz. Jogo da 31.ª jornada do campeonato, que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.