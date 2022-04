Benfica negoceia lateral-esquerdo do Montpellier

O Benfica está a negociar a contratação do lateral-esquerdo Mihailo Ristic, segundo o jornal "Record".

O defesa sérvio de 26 anos está em final de contrato com o Montpellier, clube que representa desde 2018.

Segundo a publicação, a contratação, a custo-zero, será para colmatar a provável saída de Alex Grimaldo no final da temporada. Gil Dias é a outra alternativa do plantel encarnado para a posição de lateral-esquerdo.

Formado no Rudar Ugjevik, da Bósnia, concluiu a formação no Estrela Vermelha, onde se estreou no futebol profissional. Passou ainda pelo Krasnodar, da Rússia, e pelo Sparta de Praga, da República Checa, antes de se afirmar no campeonato francês.

Esta temporada, soma dois golos e duas assistências em 28 jogos no Montpellier. Ristic está também associado ao interesse do Estrela Vermelha no verão, que estará a tentar convencer o jogador a regressar ao clube sérvio.

Ristic soma ainda sete internacionalizações pela Sérvia, uma delas no jogo frente à seleção nacional na qualificação para o Mundial 2022, no empate a dois golos em Belgrado.