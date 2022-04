Shakhtar agradece envio de bens para a Ucrânia pelo Benfica

O Benfica enviou bens essenciais ao Shakhtar Donetsk para ajudar o povo ucraniano, que agradeceu ao clube encarnado, na pessoa do presidente Rui Costa.

"O Shakhtar expressa a mais sincera gratidão ao Benfica e ao presidente, Rui Costa, pela ajuda e apoio, ao povo ucraniano, nesta altura difícil [invasão da Ucrânia pela Rússia]", escreveu o Shakhtar.



O clube ucraniano fez o pedido a vários clubes europeus, para ajudarem os ucranianos com medicamentos, artigos de higiene pessoal, alimentos, água e bebidas.

A recolha de bens aconteceu no dia 9 de março, no exterior do Estádio da Luz, e contou com a participação de vários atletas do Benfica.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia, que já matou quase dois mil civis, segundo dados das Nações Unidas, e foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e sanções económicas e políticas.