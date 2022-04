Rui Pedro Braz suspenso por ofensas ao árbitro do dérbi

Rui Pedro Braz, diretor geral do Benfica, foi suspenso por oito dias por ofensas ao árbitro Fábio Veríssimo, durante o dérbi com o Sporting, que lhe valeram a expulsão, no último domingo.

Segundo o relatório do árbitro, Rui Pedro Braz terá dito: "Abre mas é os olhos, [expletivo]."

O dirigente falha, assim, a receção ao Famalicão, na 31.ª jornada da I Liga. Além da suspensão, terá de pagar uma multa de 510 euros.

Esta é a segunda vez que Rui Pedro Braz é suspenso. Em março, foi alvo de um castigo de 23 dias pelo mesmo motivo.