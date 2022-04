Veríssimo. "Dar os parabéns aos jogadores"

O treinador do Benfica dá os parabéns aos jogadores pela “boa resposta” dada em Alvalade.

"Sabíamos que íamos ter uma tarefa difícil, o Sporting é uma boa equipa. Viemos de dois jogos com o Liverpool em que sentimos que a equipa deu uma boa resposta, competente e competitiva. Sentimos que a equipa deu uma boa resposta. Acima de tudo, o que me apraz dizer neste momento é dar os parabéns aos jogadores. Eles entenderam o que tinham de fazer aqui em Alvalade com um adversário complicado e uma forma de jogar vincada”, referiu Nélson Veríssimo.

O técnico dos encarnados explica que a estratégia definida era “perceber o que o nosso adversário faz, perceber as dinâmicas. Sabemos que o Sporting tem um ataque à profundidade muito forte. Uma forma que entendemos mais adequada foi baixar o bloco defensivo um pouco mais para não dar espaço nas costas da linha defensivas”.

Apesar disso, acrescenta Veríssimo, “foram duas equipas a procurar a vitória, nós com uma estratégia e o Sporting com outra”.

Com este triunfo em Alvalade continua em aberto a luta pelo segundo lugar.

"Encurtámos distâncias e temos quatro jogos. Na antevisão disse que o objetivo era ganhar os cinco jogos que temos, são cinco finais. Sabíamos que se ganhássemos aqui encurtávamos distâncias. Sabíamos que se não ganhássemos o segundo lugar ficava decidido. Estamos a fazer o nosso caminho”.

Questionado sobre se o título está entregue ao FC Porto, Nélson Veríssimo respondeu: "Quem está na frente tem uma vantagem muito confortável, está há muito tempo na frente e com uma regularidade bastante grande. Matematicamente não está definido, mas em condições normais o título estará definido."

O Benfica venceu o Sporting, por 2-0, com golos de Darwin e Gil Dias.