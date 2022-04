Rodrigo Pinho voltou a fazer treino com bola, esta segunda-feira, seis meses depois de se ter lesionado com gravidade.

No site oficial, o Benfica mostrou as imagens da nova etapa na recuperação do ponta de lança brasileiro, que não joga desde outubro de 2021. Rodrigo Pinho continua, contudo, a fazer treino específico.

Contratado esta época ao Marítimo, Rodrigo Pinho tinha três jogos (num total de 83 minutos) e um golo pelo Benfica antes de se lesionar.