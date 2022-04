Nélson Veríssimo: "Fica uma imagem positiva e o orgulho deste trajeto"

"A caminhada começou desde o Spartak de Moscovo e passaram a fase de grupos, mérito da equipa técnica anterior. Tivemos o Ajax e o Liverpool, que é uma das melhores equipas do mundo e demos uma boa resposta. Fica uma imagem positiva e a equipa tem de se orgulhar deste trajeto europeu", explica.

O treinador elogia a caminhada europeia das águias, desde as pré-eliminatórias e recorda até Jorge Jesus.

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, mostra-se orgulhoso da ambição mostrada pelos jogadores em Anfield, no empate a três golos que ditou o adeus à Liga dos Campeões.

A poucos dias do dérbi com o Sporting, há que "des(...)

Veríssimo destaca os golos marcados em casa do Liverpool, mesmo com o sonho da passagem às meias-finais comprometido com os três golos sofridos.

"Cada golo tornava a missão mais difícil. Mesmo não passando, pensamos que poderíamos dividir a eliminatória, tínhamos ambição de vencer aqui em Liverpool e não é todos os dias que uma equipa faz três golos em Anfield".