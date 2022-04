Diogo Jota. "Fizemos o nosso trabalho"

Diogo Jota considerou esta noite que o Liverpool cumpriu a sua missão diante do Benfica: "Fizemos uma grande primeira parte com algumas oportunidades. o Benfica acaba por fazer um golo vindo do nada com um ressalto de bola que isolou um jogador" para o golo.

O internacional português acrescentou que "só após as substituições" operadas por Nelson Veríssimo é que a equipa da Luz conseguiu equilibrar a partida, já com o jogo em 3-1 favorável aos 'reds'. e propriamente na segunda parte com o jogo em 3-1.

"Não sei da parte deles como eles sentiram. No final, fizemos o nosso trabalho", disse Diogo Jota que projetou, ainda, os embates seguintes da equipa às ordens de Jurgen Klopp.

"Temos muitos jogos de três em três dias, já agora no sábado temos o City na meia-final [da Taça de Inglaterra] e vamos lutar pela passagem à final, porque ainda estamos em três competições".

Outro dos objetivos, ainda é a conquista da Liga inglesa e, na perseguição ao líder Manchester City, "são sete jogos, sete finais, temos de vencer todas. Só assim poderemos ter uma hipótese de sermos campeões", rematou Jota.