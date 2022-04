Darwin. "​Temos de sair de cabeça levantada, deixámos tudo em campo"

Apesar da eliminação, após o empate em Anfield Road, Darwin Nuñez acredita que o Benfica tem razões para sair satisfeito da Liga dos Campeões.

Na entrevista rápida à Eleven Sports, no final do encontro, o avançado uruguaio, que marcou o terceiro golo dos encarnados, reconheceu o valor do adversário, que "é uma grande equipa" e que, após a exibição desta noite, a equipa encarnada tem de "sair de cabeça levantada, demos tudo em campo".

A poucos dias do dérbi para o campeonato com Sporting, o uruguaio diz que a prioridade é "desligar e descansar".

Questionado sobre os elogios de Jurgen Klopp e do seu futuro, Darwin promete "suar até ao fim" pelo Benfica.

E sobre o apoio dos adeptos em Anfield: "merecem o aplauso pelo apoio, Ccntaram quando acabou o jogo, foi incrível. Temos de agradecer sinceramente a estes adeptos e aos que estão lá em Lisboa. Tudo isto é graças a eles".