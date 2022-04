Benfica volta à "final four" da Youth League. "É sinal que se trabalha muito bem na formação"

Luís Castro, treinador de sub-19 do Benfica, diz que o regresso do clube à "final four" da prova revela o bom trabalho feito na formação do clube.

"Estar constantemente na final four, é sinal de que se trabalha muito bem na formação do Benfica", disse, citado pela Lusa.

As águias confirmaram passagem com uma goleada, por 4-0, em casa do rival Sporting. Luís Castro acha justa a vitória e diz que as águias estiveram sempre por cima do jogo.

"Todas as vitórias são especiais para os miúdos continuarem em prova e a evoluir. Foi uma boa vitória, mostrámos superioridade desde a primeira parte e durante todo o jogo. Para além dos quatro golos, as melhores oportunidades foram todas nossas. Mas, o importante era passar". atira.



Juventus, Atlético de Madrid e RB Salzburgo estão na "final four" e Luís Castro não vê favoritos: "Não acho que haja uma equipa favorita. Todas as equipas que estão lá têm jogadores internacionais, alguns que custaram milhões e estão a jogar a UEFA Youth League. Todas as quatro têm fortes hipóteses e nós vamos lutar por isso".