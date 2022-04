Benfica responde e acusa Sporting de dificultar compra de bilhetes visitantes

O Benfica nega as acusações do Sporting, em relação à polémica na venda dos bilhetes para o dérbi da próxima jornada.

As águias dizem que o comunicado do Sporting está "pejado de inverdades" e nega "procedimentos ilegais ou contrários à regulamentação vigente".

O Benfica garante que "os procedimentos adotados cumprem o maior rigor jurídico e são uniformes perante todas as partes, não se distinguindo adeptos visitantes de adeptos visitados, ou diferenciando entre estas categorias de adeptos. Muito menos o fito de qualquer iniciativa é o de obstaculizar a presença de qualquer adepto em qualquer jogo, contrariamente ao que agora sucedeu".

O Sporting acusou o Benfica de um procedimento ilegal relacionado com o tratamento de dados pessoais sem o devido consentimento. O clube leonino afirma que foi estabelecido um compromisso entre os dois clubes e a Liga, para que "o mesmo acordo" fosse aplicado na segunda volta. As águias reagem de outra maneira.

"Em momento algum o Benfica estabeleceu para si quaisquer critérios menos exigentes do que aqueles que exige para terceiros, muito pelo contrário. A SAD do Benfica vê-se confrontada com uma imposição unilateral da SCP, SAD, sem fundamento jurídico, e destinada exclusivamente a encarecer os títulos de ingresso adquiridos pelos adeptos da SLB, SAD, mediante o pagamento de taxas desnecessárias", pode ler-se.