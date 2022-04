Rafa não treina na véspera do jogo com o Liverpool

Rafa falhou o último treino do Benfica antes da viagem para Inglaterra, onde na quarta-feira defronta o Liverpool para a 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O avançado apresentou queixas físicas, não esteve nos relvados do Seixal e está em dúvida para o jogo de Anfield. Um problema de última hora para Lucas Veríssimo, que continua sem contar com Lucas Veríssimo e Rodrigo Pinho, jogadores há muito tempo afastados da competição, devido a lesões. O central foi, inclusivamente, excluído da lista de jogadores enviada à UEFA.

Sem jogadores suspensos, o treinador fica apenas com o ponto de interrogação sobre Rafa, sendo que contará com Seferovic em melhores condições físicas. O suíço regressou à competição no início de abril, no jogo com o Braga, e esteve no banco no jogo da 1.ª mão com os ingleses e no encontro com a Belenenses SAD.

De regresso, depois de ter falhado o jogo com a Belenenses SAD devido a suspensão, está Jan Vertonghen.

O Benfica joga em Anfield à procura de reverter o resultado da Luz, em que foi derrotado, por 1-3. O jogo, a contar para a 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, realiza-se esta quarta-feira, às 20h00. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.