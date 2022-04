Everton despreocupado com ausência de Rafa. "Quem entrar vai estar preparado"

Rafa não esteve presente no treino aberto do Benfica , antes da viagem para Inglaterra, devido a "um pequeno desconforto físico" informou o clube encarnado.

Everton, jogador do Benfica, não está preocupado com a ausência de um dos jogadores mais preponderantes da equipa.

"Para mim é indiferente. Os jogadores do meu nível têm de se adequar para jogar. Onde o 'mister' optar por me colocar vou dar o meu melhor para elevar o nível da equipa".

O brasileiro encara com orgulho e responsabilidade o desafio com o Liverpool, na 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Estudo do Liverpool

Everton Soares foi titular, sendo substituído aos 82 minutos na derrota na Luz, contra o Liverpool, por 1-3. Face a esse encontro, o brasileiro olhou para o adversário e confessa que tem procurado estudar o clube inglês e os jogadores que o vão defender.

"Tenho procurado estudar o adversário, depois do primeiro jogo analisei melhor as qualidades individuais do [Trent Alexander] Arnold e do [Ibrahima] Konaté, são jogadores de extrema qualidade. Tenho procurado ver onde estão as dificuldades, para eu poder explorar e dar uma alegria aos adeptos", afirma.

O Benfica vai contar com o forte apoio dos adeptos encarnados, que esgotaram os bilhetes destinados aos adeptos visitantes em Anfield.

O jogo da Liga dos Campeões entre Liverpool e Benfica tem início às 20h00 desta quarta-feira. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.