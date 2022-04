Benfica pode mudar rumo da eliminatóra "se marcar primeiro"

"Vamos ter de ser muito eficazes nas oportunidades que criarmos e sólidos defensivamente. O nosso objetivo passa por fazer golo primeiro do que o Liverpool, porque isso é que nos mete na eliminatória, e não sofrermos golos. Não nos podemos atirar ao jogo de uma forma muito aberta, porque aí vamos dar espaços ao Liverpool. Vamos tentar suster o ímpeto inicial do Liverpool, que vai tentar resolver o jogo cedo", prevê.

"Vamos [a Anfield] com a ambição natural de quem acredita muito no que está fazer. Levamos uma desvantagem de dois golos, mas as coisas podem mudar. Se marcarmos primeiro o rumo da eliminatória pode mudar. Apesar de termos perdido o jogo da 1.ª mão e das difilcudades que vamos encontrar, porque vamos jogar contra uma das melhores equipas do mundo (...) vamos com o sonho de que é possível", diz o treinador do Benfica, em conferência de imprensa.

Nélson Veríssimo tem uma crença ilimitada na possibilidade de o Benfica alcançar o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões, mesmo tendo pela frente o Liverpool, na sua casa, com uma vantagem de dois golos. O plano, revela, passa por marcar primeiro. A partir daí, "o rumo da eliminatória pode mudar".

Ausência de Rafa

Rafa será o grande ausente da noite de Liverpool. O avançado lesionou-se e já não participou no treino desta terça-feira. O técnico lamenta a ausência de "um jogador diferenciado, que todos sabem ser importante para a equipa".

Apesar disso, e sem revelar quem será o substituto do internacional português, manifesta "muita confiança nos outros jogadores que estão no plantel". Além de Rafa, o treinador não conta com Lucas Veríssimo e Rodrigo Pinho, também lesionados.

De regresso às opções, depois de ter cumprido castigo no jogo com a Belenenses SAD, está Vertonghen, com entrada direta para o 11 titular.

Dérbi só entra nas contas depois de Anfield

Depois do jogo da Liga dos Campeões, já no domingo, o Benfica joga com o Sporting, em Alvalade, numa partida que, em caso de derrota, significa o adeus à possibilidade de lutar pelo segundo lugar no campeonato.

O técnico dos encarnados já fez essas contas, mas ressalva que "o jogo mais importante é o jogo com o Liverpool" e não fará poupanças a pensar no dérbi de Lisboa.

"Sabemos os resultados que temos tido, qual é a diferença pontual na Liga. Não é uma questão de escolhas, mas de dar importância a todas as competições em que estamos envolvidos", escalrece.



Nélson Veríssimo parte para Anfield com a esperança de, pela primeira vez neste formato de Liga dos Campeões, qualificar o Benfica para as meias-finais. Da 1.ª mão, na Luz, leva uma desvantagem de dois golos (1-3). De Inglaterra recebeu o aviso de Jurgen Klopp sobre o ambiente que vai encontrar em Liverpool. Mas a isso espera que os adeptos do Benfica respondam como tem acontecido noutros momentos, em que a equipa "sente o que eles transmitem".



O jogo é esta quarta-feira às 20h00. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.