"A melhor prenda que me podiam dar era o Benfica continuar na Champions"

O melhor presente de aniversário que José Augusto poderia receber, esta quarta-feira, seria o apuramento do Benfica para as meias-finais da Liga dos Campeões. O antigo jogador dos encarnados, bicampeão europeu nos anos 60, completa 85 anos no dia em que o Benfica visita Anfield, para a 2.ª mão dos quartos de final, depois de há uma semana ter perdido, por 1-3, na Luz.

"A melhor prenda que me podiam dar era ganharmos e continuarmos na Champions", começa por dizer o antigo avançado, em entrevista à Renascença.



José Augusto quer ver os jogadores a "dar tudo para defenderem e honrarem o bom nome do Benfica" e é em Darwin Nuñez que deposita a maior esperança, quando se fala dos jogadores que mais se destacam no conjunto de Nélson Veríssimo.

O encanto por Darwin

"Neste momento é um dos melhores na sua posição. É um marcador, está sempre em jogo, não desperdiça as oportunidades, cria-as. É o melhor marcador, não só da equipa como do campeonato. Darwin é um jogador que vibra, é um jogador à Benfica", afirma orgulhosamente o antigo avançado e bicampeão europeu pelas águias, nestas declarações a Bola Branca.