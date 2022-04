Liga dos Campeões. Neerlandês apita o Liverpool-Benfica

Serdar Gozubuyuk nomeado pela UEFA para arbitrar a deslocação do Benfica a Liverpool, no encontro da 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira.

Gozubuyuk vai apitar, pela primeira vez, na presente temporada, um jogo dos encarnados. Ainda assim, não é a primeira vez que o árbitro dos Países Baixos está num jogo com equipas portuguesas.

Em fevereiro apitou a receção vitoriosa do Porto à Lazio, por 2-1, na primeira mão do "play-off" de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, e, no início da época, esteve envolvido na vitória do Santa Clara, por 2-1, contra o Partizan, no "play-off" de qualificação para a Liga Conferência.

No duelo desta quarta-feira os comandados de Nélson Veríssimo tentam dar a volta à eliminatória, depois de terem perdido, por 1-3, na 1.ª mão, na Luz. O encontro em Anfield terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.