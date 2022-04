Veríssimo destaca justiça da reviravolta após "entrada em falso"

Nélson Veríssimo considera que o Benfica conquistou uma vitória merecida diante do Belenenses SAD, por 3-1, depois da "entrada em falso" nos primeiros minutos.

"Fizemos um bom jogo. Não entrámos como queríamos, sofremos [golo] numa entrada em falso, mas a equipa depois teve a capacidade de se recompor e nunca perdeu o controlo do jogo. No cômputo geral foi uma vitória justa, os jogadores estiveram muito bem", analisou o treinador do Benfica, em declarações à BTV.

Veríssimo deu a titularidade a João Mário e Taarabt, no meio-campo. O treinador justificou a escolha com o facto de o português e o marroquino serem jogadores com "capacidade muito grande de controlar o jogo com bola e ver o jogo mais à frente, encontrar soluções que por vezes são mais difíceis".

Veríssimo mostrou-se satisfeito com a evolução do Benfica sob o seu comando: "A equipa tem dado resposta e apresentado qualidade de forma cada vez mais regular."