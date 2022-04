Veríssimo admite venda de Darwin. "Espero que por números próximos de Félix"

Nélson Veríssimo está conformado com a improbabilidade de Darwin Núñez ficar muito mais tempo no Benfica.

Este sábado, em conferência de imprensa, depois do "hat-trick" de Darwin na vitória (3-1) sobre o Belenenses SAD, o treinador do Benfica admitiu que a venda do ponta de lança internacional uruguaio é provável, seja já no final da presente época ou mais tarde.

"O Darwin é um excelente jogador, tem mostrado toda a sua qualidade. É um jogador jovem com muito potencial. É natural que com o crescimento que tem tido e com o rendimento nos jogos da Liga dos Campeões suscite interesse de grandes clubes europeus. De forma natural, seja no final desta época ou na próxima, poderá existir o 'timing' em que vá. Espero que por números próximos dos do João Félix", assinalou.

Veríssimo destacou, ainda, que Darwin é "um jogador diferenciado e todos os jogadores diferenciados suscitam o interesse dos grandes clubes europeus".

Darwin Núñez custou 24 milhões de euros ao Benfica na temporada passada. Esta época, leva 31 golos em 36 jogos, cinco deles na Liga dos Campeões e contra clubes como Barcelona, Ajax e Liverpool.

O avançado, de 22 anos, tem contrato com o Benfica até 2025 e cláusula de rescisão de 150 milhões de euros. João Félix foi vendido ao Atlético de Madrid, em 2019, por 120 milhões.