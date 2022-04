Veríssimo continua imperturbável ao nome de Roger Schmidt

Foi com uma sensação de "dejá vu" que foram escutadas as palavras de Nélson Veríssimo sobre as notícias de que Roger Schmidt será o treinador do Benfica na próxima época.

O técnico português não mudou uma vírgula à primeira reação, há uma semana, e os desenvolvimentos revelados pelo jornal "Bild", que garante que o alemão já assinou por duas temporadas, mantêm Veríssimo imperturbável.

"Não me incomoda nada, porque estou a par de tudo o que está a acontecer. Tenho de me preocupar com os treinos e com os jogos. Não me causa nenhuma peocupação falar-se em nomes de treinadores para a próxima época. O Benfica é um grande clube, tenho cotnrato até ao final da época e é normal que se fale", responde, sem acrescentar qualquer novidade àquilo que já tinha declarado.