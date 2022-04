Roger Schmidt deixa-se fotografar com adeptos do Benfica

Roger Schmidt, técnico do PSV apontado ao Benfica, foi fotografado com dois adeptos encarnados, na quinta-feira à noite, em Inglaterra, após jogo da Liga Europa com o Leicester City (0-0).

Este momento com adeptos benfiquistas aconteceu pouco depois de, na conferência de imprensa, após o encontro com o Leicester, o técnico ter dito que não quer falar "sobre isso [o interesse do Benfica]".

Os encarnados, por sua vez, negaram, citados pela imprensa portuguesa, ter qualquer acordo assinado com o treinador que poderá suceder a Nélson Veríssimo.

Roger Schmidt já anunciou que deixa o PSV no final da temporada - será substituído por Ruud Van Nistelrooy -, mas até lá concentra-se nos objetivos ainda ao alcance do clube de Eindhoven, segundo segundo classificado da liga neerlandesa, a quatro pontos do Ajax, possibilidade de conquistar a Liga Europa e Taça dos Países Baixos, cuja final disputará a 17 de abril com o Ajax.