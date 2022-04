Benfica. Darwin Núñez confirma mudança de empresário

Darwin Núñez confirmou, nas redes sociais, que mudou de empresário.

"Quero esclarecer que não renovarei o meu contrato com o que era meu representante, Edgardo Lasalvia", escreveu o ponta de lança internacional uruguaio do Benfica, de 22 anos, no Twitter.

O jornal "Record" adiantara que o jogador e a família estariam a receber ameaças do ex-empresário, que não estaria conformado com a hipótese de ser excluído da eventual venda de Darwin no final da época.

O goleador do Benfica garante, contudo, que não tem tido esse problema.

"Também quero esclarecer que nem a minha família nem eu recebemos qualquer ameaça e que estamos bem", sublinhou Darwin Núñez.

Darwin leva cinco golos na Liga dos Campeões. À boa forma na Europa, soma o estatuto de melhor marcador da Liga portuguesa, com 21 golos.