Belenenses SAD é mais de que um "transfer" para Liverpool

Nélson Veríssimo não quer que os seus jogadores desvalorizem o desafio com a Belenenses SAD, depois das emoções fortes de terça-feira, quando a equipa defrontou o Liverpool, para a 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O treinador do Benfica também não quer a equipa a pensar no jogo da 2.ª mão, na próxima quarta-feira. Admite mudar algumas peças, numa lógica de gestão física dentro de um ciclo exigente, mas o que quer é todo o plantel concentrado em defrontar um adversário em boa forma, apesar de ocupar a penúltima posição do campeonato.

"Vai ser um jogo difícil. É uma equipa que pontuou nos últimos quatro jogos e saiu da última posição. Têm todas as aspirações e sentem que a luta pela manutenção é viável. Num ciclo de 15 dias temos cinco jogos de grau de dificuldade elevado. As decisões são feitas em cima da gestão física. Escolher os que estão mais aptos fisicamente, sem desvalorizar o jogo com a Belenenses SAD", alerta, em conferência de imprensa.