Benfica vai ter "muita dificuldade" em segurar Darwin

Paulo Madeira elogia Darwin Núñez e considera que será difícil para o Benfica segurar o ponta de lança internacional uruguaio.

"Fazer aquilo que ele está a fazer é de tirar o chapéu. O Benfica vai ter muita dificuldade em conseguir segurá-lo", disse o antigo jogador do Benfica, aos jornalistas, esta quinta-feira, à margem de uma partida de celebridades, de sensibilização para o cancro da próstata.

Darwin leva cinco golos apontados na Liga dos Campeões. O mais recente foi apontado, na terça-feira, contra o Liverpool, na derrota do Benfica, por 1-3, para a primeira mão dos quartos de final.

"Com a exibição que [Darwin] fez [com o Liverpool], eu diria que subiu alguns milhões na proposta que poderá aparecer", garante o ex- defesa.

A eventual saída do ponta de lança já foi falada várias vezes. O empresário de Darwin garantiu, em novembro do ano passado, que já tinha sido contactado pelos "principais clubes europeus".

À boa forma na Liga dos Campeões, Darwin Núñez soma o estatuto de melhor marcador da Liga portuguesa, com 21 golos.

Benfica mantém vivo o sonho europeu



Sobre a eliminatória com o Liverpool, Paulo Madeira acredita que o Benfica pode ir a Anfield vencer, apesar de admitir que será complicado.

"É uma missão difícil, mas acho que os benfiquistas tem de estar esperançados que ainda é possível", frisa o antigo jogador encarnado.

O antigo internacional português também atira algumas culpas à arbitragem: "Se não fosse aquele erro escandaloso do árbitro, ao não marcar aquele penálti, talvez o resultado fosse diferente."