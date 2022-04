Benfica desmente envolvimento de Paulo Gonçalves na contratação de Roger Schmidt

O Benfica desmente que Paulo Gonçalves esteja a tratar da contratação de Roger Schmidt, que tem sido apontado como treinador para a próxima temporada.

Em comunicado no site oficial, o Benfica garante que "são totalmente falsas" as informações sobre o envolvimento do ex-assessor jurídico da SAD, acusado no processo "E-Toupeira", nas negociações com o treinador alemão, que deixará o PSV Eindhoven no final da época.

O "Correio da Manhã" adianta, esta quarta-feira, que Paulo Gonçalves foi incumbido da missão de levar Roger Schmidt para o Benfica para a próxima época, pelo facto de Luciano Casal, empresário brasileiro que é seu sócio e que colocou Carlos Vinícius por empréstimo no PSV, ser amigo pessoal do treinador alemão e do seu adjunto.

No mesmo comunicado, o Benfica garante que o jornal será "objeto de devida ação judicial".



Paulo Gonçalves responde por 29 crimes, no âmbito do processo "E-Toupeira": um de corrupção ativa, seis de violação de segredo de justiça, 11 de acesso indevido a informação e 11 de violação do dever de sigilo.