​Nélson Veríssimo. “Continuamos a acreditar”

O treinador do Benfica reconhece que o terceiro golo sofrido na Luz “torna o objetivo” de qualificação para as meias-finais da Liga dos Campeões “mais difícil, mas continuamos a acreditar”.

"Fechada não está. Tendo em conta o golo fica mais difícil. O objetivo passava por dividir o jogo com o Liverpool, reconhecendo que é uma das melhores equipas da Europa. Na análise que fizemos tentámos explorar as fragilidades que tinham e em certos momentos aconteceu. Na segunda parte estivemos melhor do que na primeira. Fizemos correções ao intervalo, os próprio jogadores sentiam que podiam dar continuidade com posse. Fizemos o golo que nos meteu na eliminatória, mas depois há um penálti por assinalar, que dava 2-2. Naturalmente que com 3-1 torna tudo mais complicado. A eliminatória não está fechada, mas a tarefa fica mais difícil", assumiu Nélson Veríssimo.

O técnico encarnado explica que na altura da entrada de Yaremchuk "sentimos que podíamos arriscar mais. Tínhamos consciência de que podíamos expor-nos defensivamente, mas tomámos a decisão. Não correram bem as coisas, o objetivo era marcar e acabámos por sofrer. Ainda assim, continuamos na eliminatória".

Veríssimo considera ainda que ficou um penálti por marcar a favor dos encarnados, por falta sobre Darwin, que poderia ter dado o 2-2.

O Benfica perdeu 3-1, na Luz, contra o Liverpool na primeira mão dos quartos de final da Champions.