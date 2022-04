Ex-colega de Luis Díaz afirma que "jogar contra o Benfica serviu para o motivar ainda mais”

Jair Mosquera, antigo colega de Luis Díaz no Junior Barranquilla, acha que o facto do ex-FC Porto ter defrontado o Benfica serviu para “motivar ainda mais” o jogador, que foi eleito o homem do jogo para a UEFA na vitória por 3-1 do Liverpool no Estádio da Luz.

“Pode dizer-se que o facto de jogar contra o Benfica serviu para o motivar ainda mais, por ser um rival do Porto e pela história que ele tem no clube. Acho que acabou por o motivar mais”, admite, em Bola Branca.

Díaz chegou ao Liverpool em janeiro, vindo do FC Porto. A rápida adaptação do colombiano à equipa de Jurgen Klopp “não surpreende” o guarda-redes e ex-colega Jair Mosquera, que atualmente representa o RD Águeda. A qualidade da equipa inglesa apenas “favorece” o extremo.