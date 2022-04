Darwin. “Acho que é penálti”

Darwin marcou o golo do Benfica ao Liverpool e ainda se queixa de ter sofrido um penálti.

“Para mim foi penálti, mas acho que o arbitro não viu. Se fazíamos o segundo golo seria um jogo muito diferente”, disse o avançado uruguaio.

Darwin conta a sua versão do lance: “O Van Dijk colocou-me a mão no peito e acho que é penálti, mas o árbitro não se preocupou em ir ver [ao VAR]. Mas não o vou culpar, não me vou desculpar cometemos erros e vamos trabalhar".

Questionado sobre se a eliminatória ainda está em a aberto, o internacional uruguaio mantém a esperança: “Sim, estamos confiantes e mostrámos isso na segunda parte. O Liverpool é grande equipa, mas não temos medo deles. Vamos tentar um bom resultado na casa deles”.

“Eles foram melhores no primeiro tempo, mas não no segundo”, resumiu.