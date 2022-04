Simão Sabrosa: "Darwin e Rafa podem resolver contra o Liverpool"

Há quem acredite que reeditar a eliminatória de 2006 entre Benfica e Liverpool é tão real quanto foi, na altura, afastar o campeão europeu em título com duas vitórias.

O Benfica recebe esta noite, no Estádio da Luz o Liverpool, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, e em entrevista a Bola Branca, o antigo capitão Simão Sabrosa confia em dois jogadores para ajudar as águias.

"Darwin e Rafa podem resolver" o difícil embate com os ingleses e ajudarem a reviver "uma jornada histórica e épica", tal como há 16 anos atrás. O Benfica venceu na Luz, com golo de Luisão e prosseguiu em Anfield com um triunfo por 2-0, com golos de Miccoli e de Simão, que confessa ter "marcado o melhor golo da carreira" nessa partida.

Simão pede uma equipa coesa e que saiba "aproveitar as poucas oportunidades que vai ter", acreditando na capacidade finalizadora de Darwin Nuñez, melhor marcador do campeonato, e Rafa.