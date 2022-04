Van Dijk respeita o Benfica. "Estão nos quartos de final por alguma razão"

Virgil van Dijk, defesa do Liverpool, alerta para o respeito que os "reds" devem ter com o Benfica, apesar do favoritismo anunciado da equipa inglesa.

"Estão entre as oito melhores equipas da Liga dos Campeões. Podem dizer que foi um dos sorteios mais fáceis, mas eles estão nos quartos de final por alguma razão. Vai ser difícil. Temos de mostrar o respeito que eles merecem. Podem fazer deste duelo o que quiserem, mas vai ser duro", disse, em conferência de imprensa.

O holandês de 30 anos diz estar a desfrutar da temporada no Liverpool, que espera que seja inesquecível.

"Queremos que esta época seja inesquecível todos. Só queremos aproveitar, ir para dentro e dar tudo de nós. Se não for suficiente, lá estaremos novamente na próxima época a tentar. Nada deve ser dado como garantido", termina.

O Benfica-Liverpool está agendado para as 20h00 desta quarta-feira e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.