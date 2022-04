Taarabt com respeito, mas sem medo do Liverpool

O Benfica vai entrar sem medo em campo frente ao Liverpool, na terça-feira, no jogo da 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Adel Taarabt reconhece o poder do adversário, mas enfrenta-o com coragem e com a convicção de que será possível surpreender os ingleses.

"É uma equipa que respeitamos, mas não tememos. Conhecemos a dificulade, amanhã [terça-feira] vamos dar o nosso melhor", diz o médio do Benfica, em conferência de imprensa.

Taarbat avisa que será necessário "ter cuidado em todas as zonas do campo. Eles têm ótimos jogadores, mas estamos diante do nosso público e vamos dar o nosso máximo. Eles têm qualidade de topo e nós também. Também temos individualidades que podem fazer a diferença", observa.

O internacional marroquino, de 32 anos, jogou durante várias épocas na liga inglesa e assume que este "será um jogo especial", mas não sente que seja um teste individual. "Será especial porque joguei lá sete anos. Mas não tenho nada a provar, será apenas especial porque joguei lá sete anos", ressalva.